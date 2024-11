Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Paternò si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14°C durante la notte a un massimo di 21,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento della temperatura fino a 14°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 19,4°C entro le 09:00. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 65%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud-sud est, con velocità che varieranno tra 1,4 km/h e 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C e 21°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che rimarrà bassa fino alle ore serali.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, e si prevede l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 20:00, con accumuli di circa 0,12 mm. Le temperature scenderanno a 16°C, mentre l’umidità salirà fino all’87%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Paternò indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni di tempo, specialmente in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 2.1 NO max 3.6 Maestrale 86 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 2.7 NO max 3.5 Maestrale 85 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.7° prob. 2 % 1.4 S max 3.3 Ostro 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° prob. 2 % 5.4 SE max 5.2 Scirocco 55 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° prob. 8 % 8.5 ESE max 8.6 Scirocco 62 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° prob. 8 % 7.5 ESE max 10.5 Scirocco 83 % 1024 hPa 20 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.12 mm 1.9 E max 5.4 Levante 88 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° prob. 15 % 1.4 O max 3.4 Ponente 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:55

