Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 1%. La velocità del vento sarà di circa 10,3 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si manterrà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,1°C entro le ore centrali. La brezza vivace, con velocità che potrà arrivare fino a 21,9 km/h, contribuirà a mantenere un clima piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 48% entro le ore di pranzo.

Il pomeriggio porterà un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C. Tuttavia, si osserverà un incremento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse, con una percentuale di nuvolosità che arriverà fino al 25%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che si attesterà attorno ai 21,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature scenderanno a 15,3°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 77%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,5 km/h, contribuendo a un’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentare condizioni simili, con possibilità di qualche pioggia leggera. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13° prob. 1 % 10.7 ONO max 18.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° Assenti 9.7 ONO max 15.9 Maestrale 72 % 1014 hPa 8 cielo sereno +17° perc. +16.4° Assenti 12.2 O max 22.9 Ponente 62 % 1014 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +20.6° Assenti 21.6 O max 32.1 Ponente 48 % 1012 hPa 14 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 23.2 OSO max 32.1 Libeccio 56 % 1010 hPa 17 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° prob. 13 % 16.1 O max 32.8 Ponente 77 % 1010 hPa 20 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 6 % 13.4 O max 27.1 Ponente 75 % 1011 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° prob. 6 % 12.7 O max 23.3 Ponente 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.