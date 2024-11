Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Pavia si preannunciano piuttosto variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a una mattinata con nubi sparse e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, mentre in serata ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, portando a cieli coperti.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Pavia godrà di un cielo sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 6,1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 11,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà dal 26% al 31%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 3,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno agli 8,5°C alle ore 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno all’85%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 7,3°C entro le ore notturne, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 6,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 90%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Pavia indicano una giornata che inizierà con cieli sereni e temperature fresche, per poi evolversi verso una serata nuvolosa e umida. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di domenica, prima che le nubi prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.7 OSO max 4.1 Libeccio 83 % 1019 hPa 4 poche nuvole +5.5° perc. +5.5° Assenti 2.7 OSO max 3.1 Libeccio 85 % 1018 hPa 7 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 3 O max 3.2 Ponente 85 % 1018 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.5 ONO max 3 Maestrale 73 % 1017 hPa 13 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° prob. 3 % 1.4 NNO max 2.4 Maestrale 70 % 1014 hPa 16 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.3 ESE max 3.9 Scirocco 83 % 1013 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +7.4° Assenti 5.2 E max 5.4 Levante 87 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +6.6° Assenti 6.2 E max 6.3 Levante 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

