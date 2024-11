Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime attorno ai 6°C. Nel corso della giornata, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di circa 11°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 7,2°C e un’umidità elevata attorno all’83%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,8 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi sempre sopra i 6°C.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 10,6°C entro le ore 11:00. L’umidità scenderà gradualmente, mentre il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 4 e 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature toccheranno il picco massimo di 11,2°C. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa favoriranno un clima gradevole. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, attorno ai 7°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La brezza leggera accompagnerà le ultime ore della giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pavia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima continuerà a essere fresco e asciutto. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature notturne richiederanno un abbigliamento adeguato per affrontare il calo serale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.3° perc. +4.8° Assenti 13.6 ENE max 32 Grecale 83 % 1021 hPa 4 cielo coperto +6.6° perc. +4.7° prob. 2 % 9.8 ENE max 20.1 Grecale 86 % 1022 hPa 7 nubi sparse +6° perc. +5° Assenti 5.7 ENE max 7 Grecale 85 % 1023 hPa 10 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 NNE max 5.8 Grecale 67 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 0.4 SO max 4.8 Libeccio 58 % 1022 hPa 16 cielo sereno +8.8° perc. +8.4° Assenti 4.9 SSO max 5.2 Libeccio 71 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.5° perc. +6.9° Assenti 5 SSO max 5.3 Libeccio 74 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.6 SO max 4.9 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:52

