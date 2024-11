Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Pavia si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista per la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 15°C intorno alle 11:00. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di ampie schiarite e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,6°C tra le 13:00 e le 14:00, offrendo un momento ideale per attività all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la sensazione di calore più gradevole. Verso la sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 12°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pavia indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili. Mercoledì e giovedì si prevede un clima fresco, con possibilità di nuvole sparse e temperature che non supereranno i 15°C. Gli amanti del sole dovranno attendere il fine settimana, quando le condizioni meteo potrebbero migliorare ulteriormente, portando a giornate più soleggiate e miti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11.3° Assenti 1.9 SE max 2.4 Scirocco 92 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11° perc. +10.6° Assenti 1.6 S max 1.8 Ostro 93 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.3° perc. +10.9° Assenti 4.6 SO max 4.7 Libeccio 94 % 1026 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° Assenti 3.8 OSO max 3.4 Libeccio 83 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.8 E max 4.1 Levante 74 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° Assenti 5.1 E max 5.4 Levante 86 % 1024 hPa 19 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° Assenti 5.9 E max 6.1 Levante 91 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° Assenti 5.4 E max 5.7 Levante 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:02

