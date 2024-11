Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì, il cielo sarà coperto con una temperatura di +3,4°C e una percezione termica di +1,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,3 km/h. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo +1,7°C e una percezione di -3,2°C. Le ore centrali della giornata porteranno un clima sereno con temperature fino a +9,7°C. Sabato, la notte sarà serena con +1,5°C e una percezione di -1,9°C. Domenica, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature attorno ai 5,2°C e possibilità di pioggia leggera in serata.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +3,4°C, ma la percezione termica sarà più bassa, a +1,5°C. La velocità del vento sarà di 7,3 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 46%, ma non si prevedono eventi piovosi. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 994 hPa.

Proseguendo verso le 01:00, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. La temperatura scenderà a +2,6°C, con una percezione di -0,2°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

Dalle 02:00 alle 05:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che varieranno da +2°C a +1,7°C. La percezione termica scenderà fino a -2,6°C. La velocità del vento si manterrà tra i 12,8 km/h e i 16,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà nuovamente coperto con una temperatura di +1,7°C e una percezione di -3,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest a 20,8 km/h. A partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà, diventando sereno con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura salirà a +1,6°C e la percezione termica migliorerà a -3,4°C.

Durante le ore centrali della giornata, dalle 08:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +9,7°C alle 12:00. La percezione termica sarà compresa tra +7,5°C e +6°C. La velocità del vento varierà da 15,5 km/h a 19,5 km/h, mantenendo una bassa probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo continuerà a essere sereno con temperature stabili attorno ai +9°C. La percezione termica scenderà a +2,9°C. La velocità del vento si manterrà tra i 11,8 km/h e i 17,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 37%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +4,3°C. La percezione termica sarà di +1,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 10,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità aumenterà fino al 51%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato si presenterà con un cielo sereno a partire dalle 00:00, con una temperatura di +1,5°C e una percezione di -1,9°C. La velocità del vento sarà di 12 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 16,7 km/h. L’umidità si attesterà al 59% e non si prevedono precipitazioni.

Dalle 01:00 alle 06:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che varieranno da +1,1°C a +0,6°C. La percezione termica scenderà fino a -3,3°C. La velocità del vento si manterrà tra i 12,2 km/h e i 12,7 km/h, con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, il cielo sarà ancora sereno con temperature che saliranno fino a +2,1°C alle 08:00. La percezione termica sarà di -0,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,6 km/h.

Durante il pomeriggio, dalle 12:00 alle 15:00, il cielo passerà a nubi sparse con temperature che raggiungeranno i +7,2°C. La percezione termica sarà compresa tra +6,1°C e +5,7°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi tra i 3,3 km/h e i 6,7 km/h.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 3,9°C. La percezione termica sarà di +3,9°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con una bassa probabilità di pioggia.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica si presenterà con un cielo coperto a partire dalle 00:00, con una temperatura di +3,4°C e una percezione di +2,2°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 59% e non si prevedono precipitazioni.

Dalle 01:00 alle 06:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da +3,9°C a +4°C. La percezione termica sarà compresa tra +2,3°C e +2,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, tra i 5,3 km/h e i 7 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 4,5°C. La percezione termica sarà di +2,8°C. La velocità del vento rimarrà costante.

Durante il pomeriggio, dalle 12:00 alle 15:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da +5,4°C a +5,5°C. La percezione termica sarà di +4°C. La velocità del vento si manterrà bassa.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà ancora coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 5,2°C. La percezione termica sarà di +3,9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera in serata.

In conclusione, il fine settimana a Pavia si preannuncia variabile. Venerdì sarà caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, mentre Sabato si manterrà sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Domenica, invece, si prevede un cielo coperto con possibilità di pioggia leggera in serata. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili, specialmente per Domenica.

