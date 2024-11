Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Perugia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che si alternerà a momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere provenienti da Nord-Nord Est. L’umidità si presenterà piuttosto alta, specialmente nelle ore notturne, ma tenderà a diminuire durante il giorno.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai 9°C, con una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a nubi sparse. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 90% verso le ore più tarde. La ventilazione sarà leggera, con velocità intorno ai 6 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che passeranno da 8,4°C a 12,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con prevalenza di poche nuvole e momenti di cielo sereno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 80%. Anche in questa fase, il vento si manterrà debole, con intensità di brezza leggera.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,4°C alle ore 13:00, mantenendosi sopra i 15°C fino alle ore 16:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 58%. Le brezze da Nord-Nord Est si faranno sentire, ma senza particolari raffiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Perugia si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno che accompagnerà la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo questo periodo particolarmente gradevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.1° perc. +8.4° Assenti 6.3 NNE max 6 Grecale 80 % 1024 hPa 5 nubi sparse +8.5° perc. +7.6° Assenti 6.5 NNE max 6.3 Grecale 87 % 1025 hPa 8 poche nuvole +12.1° perc. +11.5° Assenti 6.5 NNE max 8.3 Grecale 80 % 1025 hPa 11 poche nuvole +16.4° perc. +15.7° Assenti 8 NNE max 10 Grecale 62 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.1° perc. +16.5° Assenti 8.8 NNE max 11.1 Grecale 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 7.7 NNE max 7.6 Grecale 83 % 1025 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +9.4° Assenti 6.4 NNE max 6.2 Grecale 89 % 1026 hPa 23 nubi sparse +9° perc. +8.5° Assenti 5.5 NNE max 5.3 Grecale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:56

