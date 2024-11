Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 2,6°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà, portando a una mattina prevalentemente serena, con temperature che saliranno fino a 9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7°C. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno nuovamente.

Durante la notte, le temperature si manterranno basse, oscillando tra 2,6°C e 1,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a un cielo sereno. L’umidità si attesterà attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 33%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente fino al 44%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera si presenterà con un cielo che tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 2,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia indicano una giornata di Sabato 23 Novembre con un inizio fresco e sereno, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata di nuovo serena. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.9° perc. +0.6° Assenti 5 N max 5 Tramontana 86 % 1021 hPa 5 cielo sereno +1.2° perc. +1.2° Assenti 2.8 NNE max 3 Grecale 82 % 1024 hPa 8 poche nuvole +3.9° perc. +3.9° Assenti 4 NE max 4.8 Grecale 65 % 1027 hPa 11 poche nuvole +8.4° perc. +8.4° Assenti 1.9 ENE max 4.8 Grecale 38 % 1028 hPa 14 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 1 O max 2.5 Ponente 34 % 1029 hPa 17 nubi sparse +4.4° perc. +4.4° Assenti 1.8 E max 2.3 Levante 45 % 1031 hPa 20 cielo sereno +3.2° perc. +3.2° Assenti 4.8 SE max 4.8 Scirocco 50 % 1033 hPa 23 nubi sparse +2.6° perc. +2.6° Assenti 4.2 SE max 4.2 Scirocco 55 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:38

