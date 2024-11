Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti durante la notte, per poi scendere nel corso della giornata. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo presenterà un cielo coperto, con una temperatura di circa 12,6°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 44 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 70,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 46%, ma non si registreranno accumuli significativi. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi.

Durante la mattina, il meteo prevede un proseguimento delle piogge, con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma a partire dalle 10:00 si inizieranno a vedere delle schiarite, con un passaggio a nubi sparse. La velocità del vento si manterrà intorno ai 22 km/h, con direzione Ovest. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 68%.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà ulteriormente, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 6,4°C alle 16:00, con una sensazione di freddo accentuata dalla brezza leggera. La pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1008 hPa. La velocità del vento si ridurrà, rendendo il pomeriggio più gradevole rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza particolari intensità. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1017 hPa. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì. Dopo una notte di piogge leggere, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno ma che rimarranno comunque sopra la media stagionale. I prossimi giorni potrebbero portare a un consolidamento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature in calo, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo in arrivo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.82 mm 38.9 SO max 70.8 Libeccio 80 % 996 hPa 5 pioggia leggera +13° perc. +12.2° 0.21 mm 30.9 SO max 60.1 Libeccio 72 % 996 hPa 8 pioggia leggera +9.7° perc. +6.7° 0.16 mm 24 O max 48 Ponente 67 % 1000 hPa 11 nubi sparse +11.4° perc. +10° prob. 60 % 17.7 ONO max 22 Maestrale 53 % 1002 hPa 14 poche nuvole +10.9° perc. +9.1° prob. 10 % 12.1 NNO max 16 Maestrale 41 % 1005 hPa 17 cielo sereno +5.4° perc. +3.7° prob. 6 % 7.9 NNE max 7.4 Grecale 56 % 1010 hPa 20 poche nuvole +3.5° perc. +1.5° Assenti 7.5 NE max 7.2 Grecale 71 % 1013 hPa 23 nubi sparse +2.5° perc. +0.6° Assenti 7 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:39

