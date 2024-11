Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Pesaro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a +13,5°C. Con l’arrivo della mattina, le nuvole inizieranno a coprire il cielo, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% entro le ore centrali della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che varieranno da +13,9°C a +13,2°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle ore 07:00 il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 99% entro le ore 11:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai 14°C.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 15°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 74%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14°C. L’umidità si manterrà attorno al 77%, e il vento continuerà a essere debole, con intensità che non supererà i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro indicano una giornata nuvolosa e mite, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la copertura nuvolosa potrebbe persistere, rendendo il clima piuttosto variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono cieli sereni a breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 7.7 ONO max 7.9 Maestrale 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.8° Assenti 8.3 O max 8.3 Ponente 80 % 1025 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 7.7 ONO max 7.6 Maestrale 79 % 1025 hPa 10 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 5.1 NO max 4.8 Maestrale 73 % 1026 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 5.9 N max 4.9 Tramontana 73 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 3 N max 3.3 Tramontana 78 % 1025 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 2.3 OSO max 2.3 Libeccio 77 % 1025 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 4.6 O max 4 Ponente 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:50

