Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Pesaro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra i 10°C e i 12°C.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con un cielo sereno e una temperatura di circa 10,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Man mano che si passerà alla mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 12°C intorno alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, senza variazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti rilevanti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. Anche in questo caso, la brezza sarà leggera, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 71%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile leggera variazione delle temperature e della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 6.5 SO max 5.3 Libeccio 73 % 1019 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9° Assenti 7.3 SO max 7.1 Libeccio 69 % 1018 hPa 7 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° Assenti 3.6 SO max 4 Libeccio 69 % 1017 hPa 10 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 1 NO max 2.4 Maestrale 71 % 1017 hPa 13 cielo coperto +11.8° perc. +11° Assenti 2.1 E max 2.1 Levante 76 % 1015 hPa 16 cielo coperto +12.1° perc. +11.3° prob. 8 % 7.1 SE max 8.1 Scirocco 77 % 1014 hPa 19 cielo coperto +12.9° perc. +12.2° prob. 7 % 10 SSE max 10.9 Scirocco 73 % 1013 hPa 22 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° prob. 7 % 4.3 SSO max 4.4 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.