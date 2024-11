Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Pesaro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una presenza di nubi sparse che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo sempre più coperto, specialmente nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Pesaro registrerà nubi sparse con temperature che varieranno da 12,1°C a 12,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 4,9 km/h, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 16,4°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con punte di 10,8 km/h alle 09:00. L’umidità rimarrà attorno al 70-76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra 15,7°C e 14,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91% alle 17:00, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa, attorno al 3%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 4 km/h e 12,1 km/h.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 91% alle 23:00. La velocità del vento si manterrà costante, con punte di 13,4 km/h alle 18:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, specialmente nelle ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° Assenti 2.9 SSO max 3.4 Libeccio 71 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 1.2 SO max 1.9 Libeccio 72 % 1022 hPa 8 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 9.8 SSE max 11.4 Scirocco 76 % 1022 hPa 11 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 6.6 SSO max 12.2 Libeccio 70 % 1021 hPa 14 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° prob. 1 % 1.4 NE max 7.8 Grecale 75 % 1021 hPa 17 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 3 % 12.1 NO max 12.1 Maestrale 81 % 1022 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 1 % 11.8 NO max 10.8 Maestrale 87 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12.5° perc. +12.2° prob. 5 % 11.2 NO max 10.8 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.