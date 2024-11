Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +7,1°C e +10,1°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da ovest-nordovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +8,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, con una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest a 19,7 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da +7,1°C a +9,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 16%. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nordovest, con velocità che si ridurranno a circa 6,6 km/h entro le ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 36%, garantendo un clima piuttosto secco.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 84% del cielo. Le temperature massime raggiungeranno i 10,1°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 2,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 40%.

La sera porterà con sé una continuazione delle nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai +8,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 8,5 km/h e 12,5 km/h, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà intorno ai 1032 hPa. L’umidità si attesterà attorno al 46%, garantendo una serata fresca ma non eccessivamente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica non prevede precipitazioni significative, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.9° perc. +4.6° prob. 10 % 22.4 ONO max 24.9 Maestrale 57 % 1020 hPa 5 cielo sereno +7.3° perc. +3.8° Assenti 21.8 ONO max 27.2 Maestrale 53 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +5.5° Assenti 13.7 O max 17.4 Ponente 48 % 1027 hPa 11 poche nuvole +9.5° perc. +7.7° Assenti 12 ONO max 13.7 Maestrale 39 % 1029 hPa 14 nubi sparse +10.1° perc. +8.2° Assenti 0.8 ENE max 4.9 Grecale 37 % 1029 hPa 17 nubi sparse +9.4° perc. +7.9° Assenti 9.8 SSE max 10.4 Scirocco 43 % 1031 hPa 20 nubi sparse +8.7° perc. +6.9° Assenti 11 S max 10.9 Ostro 47 % 1032 hPa 23 nubi sparse +8.3° perc. +7° Assenti 8.5 SSO max 8.2 Libeccio 43 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:34

