Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai 12,4°C. La mattina porterà un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che raggiungeranno i 15,2°C. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, stabilizzandosi attorno ai 14,4°C. Venerdì, la notte si presenterà con un cielo coperto e temperature di 12,8°C; si prevede pioggia leggera in mattinata. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature intorno agli 11°C e venti sostenuti fino a 39,7 km/h. Il fine settimana offrirà un miglioramento, sebbene con temperature fresche.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. La pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 06:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,2°C entro le 12:00. La velocità del vento varierà da 1,5 km/h a 7,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud-Est. L’umidità si attesterà attorno al 78% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,6 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’82%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 13,0°C entro le 23:00. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 16,5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno all’85%.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 15,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 20,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’85%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 06:00, con una temperatura che scenderà a 11,8°C. La velocità del vento varierà da 10,4 km/h a 10,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,16 mm alle 06:00. L’umidità si attesterà attorno all’84%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,0°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,8 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 65%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature scenderanno a 12,0°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà di 32,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 40,8 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità rimarrà attorno al 56%.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita di 9,7°C. La velocità del vento sarà di 38,9 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 45,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,1°C. La velocità del vento varierà da 39,7 km/h a 41,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Est. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si attesterà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,2°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, raggiungendo i 39,2 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 10,0°C entro le 23:00. La velocità del vento sarà di 30,9 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 36,8 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 67%.

In conclusione, il fine settimana a Pesaro si presenterà con un clima variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere e un Sabato che vedrà un netto miglioramento, sebbene con temperature più fresche e venti sostenuti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, soprattutto per Venerdì, mentre Sabato offrirà opportunità per godere di una giornata all’aria aperta, nonostante le temperature più basse.

