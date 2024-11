Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pescara di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un successivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero risultare intense.

Durante la notte, la situazione meteorologica si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento sarà di 38,7 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potrebbero arrivare a 40,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. La pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del giorno, ma a partire dalle 06:00 il cielo si presenterà coperto. Le temperature si manterranno tra i 9,5°C e i 12,4°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. Il vento si attenuerà, scendendo a 9,3 km/h e mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità rimarrà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di sole, con temperature che raggiungeranno i 12,6°C. La velocità del vento aumenterà nuovamente, toccando punte di 25,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno al 40%. Non si prevedono precipitazioni significative, il che permetterà di godere di un pomeriggio relativamente sereno.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno a circa 11,2°C, con una percezione termica che potrebbe risultare più bassa. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 26,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pescara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e nei giorni successivi, ci si aspetta un progressivo miglioramento, con un aumento delle ore di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +10.4° perc. +9.6° 0.79 mm 34.5 N max 42.7 Tramontana 79 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +8.9° perc. +5.8° 0.15 mm 21.9 ONO max 29.7 Maestrale 73 % 1007 hPa 7 nubi sparse +9.5° perc. +8.2° Assenti 8.8 OSO max 9.5 Libeccio 60 % 1009 hPa 10 nubi sparse +11.7° perc. +10.1° Assenti 8.9 SSE max 11 Scirocco 45 % 1010 hPa 13 poche nuvole +12.6° perc. +11° Assenti 17.2 SE max 19 Scirocco 39 % 1008 hPa 16 nubi sparse +11.8° perc. +10.2° Assenti 22.4 SE max 29.3 Scirocco 44 % 1006 hPa 19 cielo coperto +11.3° perc. +9.9° Assenti 21.5 SSE max 26.5 Scirocco 54 % 1003 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.4° Assenti 14.9 S max 22.9 Ostro 55 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:34

