Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con punte che raggiungeranno i 19°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% per gran parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 41,4 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si passerà a condizioni di cielo coperto. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 13-14°C, con una leggera diminuzione della pressione atmosferica che scenderà sotto i 1006 hPa. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà da brezza vivace a brezza tesa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 3%. I venti si presenteranno con una velocità di circa 19-20 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 22%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità che potrà raggiungere i 36 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’87%. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 37 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni del vento e dell’umidità, che potrebbero influenzare la percezione del freddo. La situazione meteo rimarrà monitorata, con aggiornamenti costanti per garantire una corretta informazione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° prob. 1 % 14.1 SSO max 19 Libeccio 68 % 1005 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° prob. 1 % 15.4 SSO max 26.4 Libeccio 65 % 1002 hPa 7 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 2 % 16.3 S max 23.7 Ostro 63 % 1001 hPa 10 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° prob. 2 % 19.7 SO max 41.4 Libeccio 55 % 999 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° prob. 3 % 11.2 SSO max 36.2 Libeccio 54 % 997 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° prob. 22 % 9.1 SO max 14.2 Libeccio 62 % 996 hPa 19 nubi sparse +16.7° perc. +15.9° prob. 9 % 25.7 OSO max 35.7 Libeccio 56 % 997 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° prob. 17 % 24.3 NNO max 29.9 Maestrale 58 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.