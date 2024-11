Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse e un incremento delle temperature.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 17,2°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 5 e gli 8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da nubi sparse a poche nuvole, favorendo così l’ingresso di un po’ di sole. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 56% e il 71%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 21% e il 29%. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 73%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest-sudovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti e una prevalenza di nubi sparse. Giovedì e venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 5.1 OSO max 4.6 Libeccio 74 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 5.9 OSO max 5.5 Libeccio 73 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.8° perc. +13° Assenti 5 OSO max 5 Libeccio 67 % 1027 hPa 10 poche nuvole +16.6° perc. +15.8° Assenti 4.5 NNE max 3.4 Grecale 56 % 1028 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 8.5 NNE max 5.9 Grecale 59 % 1027 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.5 N max 4.9 Tramontana 71 % 1028 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 7.1 OSO max 6.9 Libeccio 74 % 1029 hPa 22 nubi sparse +13.9° perc. +13.2° Assenti 7.3 OSO max 7.6 Libeccio 73 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.