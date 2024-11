Previsioni Meteo Pescara: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,4°C e una leggera diminuzione della percezione termica. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 28,1 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma si registrerà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 12,3°C alle 09:00. Il vento si manterrà fresco, con velocità che varieranno tra 19,2 km/h e 30,2 km/h, sempre da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 62%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di circa 13,9°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà attorno al 44%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una velocità di circa 32,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 61%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,5°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con una percentuale che raggiungerà il 57%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 18,4 km/h. L’umidità, pur mantenendosi elevata, si attesterà attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pescara indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il cielo. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione piuttosto tranquilla per il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto del vento fresco e delle temperature moderate, ma potranno comunque godere di momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° prob. 47 % 26.6 NO max 38.3 Maestrale 70 % 1020 hPa 4 nubi sparse +9.8° perc. +6.9° prob. 31 % 22.1 ONO max 32.3 Maestrale 69 % 1020 hPa 7 poche nuvole +10.1° perc. +8.9° Assenti 20.2 ONO max 31.9 Maestrale 66 % 1021 hPa 10 nubi sparse +12.9° perc. +11.9° Assenti 28.3 NNO max 33.4 Maestrale 62 % 1022 hPa 13 nubi sparse +13.9° perc. +12.9° Assenti 32.4 NNO max 36.3 Maestrale 61 % 1021 hPa 16 nubi sparse +12° perc. +11.1° Assenti 23.3 NO max 28.3 Maestrale 70 % 1022 hPa 19 nubi sparse +11.6° perc. +10.6° Assenti 22.5 ONO max 32.7 Maestrale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10° Assenti 17.7 ONO max 28.4 Maestrale 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.