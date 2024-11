Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Pescara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata che si presenterà prevalentemente sereno, per poi evolvere verso una copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +8,3°C e +12°C, mentre il vento soffierà con intensità leggera da direzioni variabili. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +9,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 54%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che scenderanno fino a +8,3°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i +11,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 35%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente, garantendo una mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai +10,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, ma non si prevedono piogge. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +8,3°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili. Le condizioni meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo la serata ideale per attività all’aperto o per una passeggiata lungo il lungomare.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo weekend per godere delle ultime giornate autunnali prima dell’arrivo dell’inverno.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9° perc. +7.8° Assenti 8 O max 8.1 Ponente 64 % 1019 hPa 4 poche nuvole +8.3° perc. +6.8° prob. 19 % 9 O max 10.2 Ponente 66 % 1022 hPa 7 cielo sereno +8.3° perc. +6.5° prob. 16 % 10.4 O max 10.8 Ponente 61 % 1026 hPa 10 cielo sereno +11.1° perc. +9.4° prob. 3 % 5.5 NNO max 7.2 Maestrale 44 % 1029 hPa 13 nubi sparse +12° perc. +10° Assenti 6.4 NE max 5.4 Grecale 32 % 1029 hPa 16 nubi sparse +10.4° perc. +8.5° Assenti 7 SE max 8.6 Scirocco 39 % 1031 hPa 19 cielo sereno +9.6° perc. +8° Assenti 10.8 S max 13.5 Ostro 46 % 1032 hPa 22 cielo sereno +8.6° perc. +7.1° Assenti 9.1 SSO max 10.2 Libeccio 43 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:33

