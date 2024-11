Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 31%, con temperature intorno ai 12,8°C. Durante la mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 15°C alle 11:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa varierà tra il 14% e il 21%, mantenendo temperature tra 14,8°C e 15,1°C. La sera porterà un cielo coperto e temperature in calo a 13,2°C. Martedì, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere e temperature massime di 15,9°C. Mercoledì e Giovedì continueranno con un clima nuvoloso e temperature miti, oscillando tra 12°C e 16°C.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 12,1°C. La velocità del vento sarà di 10 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 14,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo 12,4°C alle 07:00 e 15°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà costante intorno ai 12-15 km/h, sempre da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 62% alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con una copertura nuvolosa che varierà dal 14% al 21%. Le temperature si manterranno tra i 14,8°C e i 15,1°C, mentre la velocità del vento diminuirà a circa 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse e poi a cielo coperto. Le temperature scenderanno a 13,2°C alle 23:00, con un’umidità che salirà fino all’86%. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 6-7 km/h.

Martedì 12 Novembre

La notte di Martedì 12 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,1°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. La velocità del vento sarà di circa 6-7 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature varieranno tra i 12,5°C e i 15,9°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5-8 km/h, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, specialmente intorno alle 12:00 e 13:00, con accumuli di 0,11 mm. L’umidità si attesterà attorno al 57-59%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 15,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 8,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56-63%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 13,3°C alle 21:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 4-6 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 66%.

Mercoledì 13 Novembre

La notte di Mercoledì 13 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 12,5°C. La velocità del vento sarà di circa 3-4 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno tra i 13,2°C e i 14,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3-6 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 61-65%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 15,1°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 2-4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53-56%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 13,4°C alle 21:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 7 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 66%.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C, con una temperatura percepita di 12,9°C. La velocità del vento sarà di circa 9-10 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 61% al 95%. Le temperature si manterranno tra i 13°C e i 13,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67-73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 14,8°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-74%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con temperature che scenderanno a 13,3°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 7 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%.

In conclusione, i prossimi giorni a Pescara si caratterizzeranno per un clima variabile, con temperature che si manterranno relativamente miti, oscillando tra i 12°C e i 16°C. Si prevedono giornate prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere Martedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo sereno sarà una rarità in questa settimana.

