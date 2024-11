Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte. Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto, ma già nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 15,4°C nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,5°C. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 3 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, e già dalle prime luci dell’alba, si passerà a nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 9,4°C e i 15°C. Il vento sarà leggero, proveniente da sud, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 15,4°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa della brezza leggera proveniente da est. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,2°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un clima confortevole per le attività serali all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Peschiera Borromeo evidenziano una giornata di bel tempo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo la settimana promettente dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 3 O max 3.2 Ponente 79 % 1023 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 3 OSO max 3.1 Libeccio 79 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.8 OSO max 2.2 Libeccio 81 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 2.1 S max 1.9 Ostro 63 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14.5° Assenti 2.6 SE max 3.1 Scirocco 57 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 5.1 ESE max 6.4 Scirocco 70 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.4° perc. +10.6° Assenti 6.8 E max 8.9 Levante 76 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.5° perc. +9.6° Assenti 6.6 ENE max 9.2 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:54

