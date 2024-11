Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Peschiera Borromeo si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata, con temperature che varieranno tra i 6,1°C e i 10,6°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’88%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 4,8 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento della situazione, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9,3°C intorno alle 10:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che si aggirerà attorno ai 4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che toccheranno il picco di 10,6°C alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre i venti, sempre leggeri, potrebbero raggiungere una velocità di 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile vestirsi adeguatamente per il fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,2°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. I venti continueranno a essere leggeri, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e le temperature fresche, pianificando di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 4.6 E max 5.4 Levante 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.3 ESE max 2.3 Scirocco 87 % 1013 hPa 7 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 3 E max 3.2 Levante 89 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.4 ESE max 4.8 Scirocco 75 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.5° Assenti 5 E max 5.8 Levante 70 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.7 ESE max 4.5 Scirocco 80 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.9 E max 2.9 Levante 83 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.9 ESE max 2 Scirocco 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.