Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti, senza significative variazioni. La presenza di nuvole sarà costante durante tutto il giorno, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore della notte. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature attorno a 11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si esclude la possibilità di qualche pioviggine leggera.

Nella mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13,6°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’umidità attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare un ombrello per eventuali sorprese.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, con condizioni di cielo ancora coperto. La brezza leggera persisterà, e l’umidità rimarrà intorno al 70%. Non si registreranno piogge, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo, anche se il cielo grigio potrebbe non invogliare a stare all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 11°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la brezza leggera accompagnerà la serata. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Peschiera Borromeo indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili durante il giorno. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Peschiera Borromeo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° prob. 3 % 3.1 SO max 3.8 Libeccio 76 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° prob. 7 % 6.2 OSO max 9 Libeccio 79 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +11° prob. 7 % 6 O max 11.7 Ponente 77 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° prob. 5 % 5.2 O max 7.8 Ponente 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.5 SO max 10.1 Libeccio 69 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 6.5 OSO max 10 Libeccio 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 5.7 OSO max 6.7 Libeccio 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 3.6 OSO max 3.7 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:56

