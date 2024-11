Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Peschiera Borromeo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con l’avanzare della mattinata, le nuvole lasceranno spazio a schiarite, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere i 17,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 5,8 km/h, con direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 12,2°C e 13,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 4 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima di 17,8°C. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, grazie a una copertura nuvolosa ridotta al 9%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 9%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra i 2,4 km/h e i 4,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° Assenti 4 E max 4.1 Levante 81 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 4.6 E max 5.4 Levante 84 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 1.7 ESE max 2.9 Scirocco 85 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 4.2 SE max 5 Scirocco 74 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 4.4 SSE max 3.6 Scirocco 67 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.8 SE max 8.4 Scirocco 78 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.3° perc. +14° Assenti 2.4 E max 2.4 Levante 85 % 1026 hPa 22 cielo sereno +13.4° perc. +13.2° Assenti 2.9 E max 3 Levante 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

