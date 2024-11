Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Peschiera Borromeo si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 9°C durante le ore centrali, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, rendendo la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 6,6°C a 8,6°C. La brezza leggera proveniente da est-nord-est non influenzerà significativamente il comfort termico, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 9,9°C. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore 14:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segni di pioggia, e l’umidità comincerà a scendere lentamente.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità, che si manterrà attorno all’85%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, con una leggera possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.5 E max 4.4 Levante 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 3 E max 3.1 Levante 84 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 1 % 0.8 NE max 1 Grecale 84 % 1013 hPa 10 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.7 SO max 4.5 Libeccio 77 % 1012 hPa 13 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.3 SO max 5 Libeccio 74 % 1009 hPa 16 nubi sparse +8.4° perc. +8° Assenti 5 SO max 5.8 Libeccio 81 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.8 OSO max 4.8 Libeccio 85 % 1007 hPa 22 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.9 O max 4.1 Ponente 85 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:46

