Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata. I dati meteo mostrano un cielo che si manterrà sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa solo nelle prime ore della notte. Le temperature si attesteranno tra i 3,3°C e i 10,2°C, con una percezione termica che potrebbe risultare inferiore a causa del vento.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 3,7°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 77%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15,1 km/h. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno e si passerà a un cielo parzialmente nuvoloso fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 9,9°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 7,9°C, mentre l’umidità scenderà al 29%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una velocità di circa 14,2 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 10,2°C alle ore 13:00, con una sensazione di calore di 7,9°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 26%, e il vento sarà moderato, con intensità che varierà tra 10,1 km/h e 12,7 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 3,3°C a partire dalle 23:00. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, con una percezione termica che potrà arrivare a 0,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 42%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare con intensità variabile. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.9° perc. -1.1° Assenti 16.5 O max 30.1 Ponente 79 % 995 hPa 5 nubi sparse +2.5° perc. -2.1° Assenti 20.4 O max 44.4 Ponente 74 % 998 hPa 8 cielo sereno +5.1° perc. +1.8° Assenti 16.1 NO max 45 Maestrale 50 % 1002 hPa 11 cielo sereno +9.4° perc. +7.2° Assenti 14.3 NNO max 34.3 Maestrale 32 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.8° perc. +8.4° Assenti 10.1 NO max 21 Maestrale 28 % 1007 hPa 17 cielo sereno +6.3° perc. +4° Assenti 11.3 ONO max 22 Maestrale 38 % 1011 hPa 20 cielo sereno +4.4° perc. +1.7° Assenti 11.4 ONO max 23.9 Maestrale 43 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.3° perc. +0.5° Assenti 10.7 ONO max 21.5 Maestrale 42 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:44

