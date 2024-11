Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, Piacenza si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La temperatura massima si attesterà intorno ai 6,9°C, mentre la minima sarà di circa 5°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 91%, contribuirà a rendere l’aria piuttosto pesante. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest e nord-ovest, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 6,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni di meteo si presenteranno con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 81%, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente occidentale.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 6,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità aumenterà, toccando il 85%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,6°C. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che raggiungeranno il 89%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà con sé un ulteriore mantenimento del cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,7°C. L’umidità rimarrà alta, sfiorando il 91%, e i venti saranno deboli, con una leggera bava proveniente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto continuerà a dominare il panorama meteorologico della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.4° perc. +3.9° prob. 1 % 6.8 O max 10.2 Ponente 77 % 1032 hPa 4 cielo coperto +5.4° perc. +3.9° prob. 1 % 7 O max 11.4 Ponente 83 % 1030 hPa 7 cielo coperto +5.9° perc. +4.7° prob. 1 % 6.4 ONO max 10 Maestrale 84 % 1029 hPa 10 cielo coperto +6.9° perc. +6.3° prob. 1 % 4.9 ONO max 7.2 Maestrale 84 % 1028 hPa 13 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 10 % 4.3 ONO max 6.2 Maestrale 87 % 1027 hPa 16 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 10 % 2.9 ONO max 3.6 Maestrale 89 % 1025 hPa 19 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° prob. 18 % 3.4 NNO max 4.2 Maestrale 91 % 1025 hPa 22 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 8 % 1.8 SSO max 2.2 Libeccio 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:42

