Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 12°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2,1 km/h e i 8 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 75%.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si aggirerà attorno ai 6,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 74%, e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 2,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 5,1 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno fino alle 14:00, quando si inizieranno a formare poche nuvole. Le temperature massime toccheranno i 12°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 10,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 38% alle 16:00, e i venti si manterranno leggeri, con velocità attorno ai 5,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 7,4°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti si intensificheranno leggermente, arrivando a 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piacenza indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Le temperature si manterranno su valori miti, ma con un abbassamento previsto per il fine settimana. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.4 OSO max 3 Libeccio 82 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.5 SO max 4.5 Libeccio 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.8° perc. +4.9° Assenti 5.1 SO max 5.2 Libeccio 79 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 3 NNE max 2.7 Grecale 65 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 5.1 ESE max 6 Scirocco 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +8.4° Assenti 5.1 E max 5.2 Levante 73 % 1021 hPa 19 cielo coperto +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.3 ESE max 6.8 Scirocco 77 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.3° perc. +6.1° Assenti 7.1 E max 8.3 Levante 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.