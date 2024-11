Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 3,1°C e una leggera probabilità di precipitazioni. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un mattino sereno e soleggiato.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno tra i 3,1°C e i 3,3°C, accompagnate da venti provenienti da Ovest a velocità variabile tra 11,8 km/h e 14,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 994 hPa.

Con l’arrivo del mattino, il cielo si schiarirà completamente, portando a condizioni di sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 9,4°C entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che varierà tra 22,6 km/h e 30,1 km/h. L’umidità si ridurrà, scendendo fino al 42%.

Nel pomeriggio, si confermeranno le condizioni di sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,3°C. I venti, sempre da Ovest, si manterranno su valori di 18,6 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 50%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con venti che continueranno a soffiare da Ovest a una velocità di circa 15,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, attestandosi intorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. La giornata di Venerdì 22 Novembre si preannuncia quindi come un’ottima occasione per attività all’aperto, grazie al cielo sereno e alla mancanza di precipitazioni. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle temperature serali, che potrebbero risultare piuttosto fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +3.3° perc. -0.3° Assenti 14.8 O max 26.7 Ponente 83 % 994 hPa 4 cielo coperto +3.7° perc. -0.9° Assenti 22.8 O max 45.7 Ponente 81 % 997 hPa 7 cielo sereno +4.2° perc. -0.9° Assenti 30.1 O max 57.6 Ponente 63 % 1000 hPa 10 cielo sereno +8° perc. +4.6° Assenti 22.8 ONO max 39.3 Maestrale 49 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.2° perc. +6° Assenti 23.6 O max 34.1 Ponente 45 % 1007 hPa 16 cielo sereno +5.7° perc. +2.2° Assenti 18 O max 35.4 Ponente 52 % 1010 hPa 19 cielo sereno +4.2° perc. +0.5° Assenti 17.3 OSO max 35 Libeccio 55 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3.2° perc. -0.6° Assenti 15.7 O max 31.5 Ponente 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:44

