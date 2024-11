Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un clima stabile e asciutto. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra l’84% e il 39% durante le diverse ore della giornata. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che varieranno tra 2,9 km/h e 7,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 18,8°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62% verso le 16:00. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con umidità che salirà fino all’84%. I venti si presenteranno ancora leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina mostrano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità potrebbe rendere l’aria leggermente più fresca nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.1° perc. +10.6° Assenti 3.5 NO max 3.9 Maestrale 88 % 1024 hPa 5 cielo sereno +10.5° perc. +9.9° Assenti 3.6 NO max 4.3 Maestrale 87 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 3.3 O max 3.9 Ponente 62 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.4° Assenti 4.8 OSO max 6 Libeccio 42 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.1° Assenti 7.1 SO max 9 Libeccio 39 % 1022 hPa 17 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 1.8 SSE max 3.8 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 4 NE max 4 Grecale 82 % 1024 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +11.1° Assenti 4.5 NE max 4.8 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

