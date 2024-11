Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Piazza Armerina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle prime ore, ma ci si aspetta un miglioramento nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 10,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi tra le 02:00 e le 04:00, portando accumuli minimi. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 7 km/h, proveniente da Est-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano che ci sarà una continuazione della pioggia leggera fino a circa le 12:00, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 93%, e la probabilità di pioggia si manterrà costante, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 6,3 km/h e i 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 14°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, e si prevede che il cielo si schiarisca progressivamente, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 79%. Il vento si farà più debole, con intensità che non supereranno i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile, e l’umidità si manterrà attorno al 90%. Le condizioni saranno favorevoli per una serata tranquilla, con venti leggeri che non creeranno disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di qualche raggio di sole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11° perc. +10.6° 0.2 mm 6.4 ENE max 10.1 Grecale 94 % 1016 hPa 5 cielo coperto +11° perc. +10.7° prob. 40 % 6.3 ENE max 9.3 Grecale 95 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.2 mm 7.4 E max 11 Levante 89 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +14.5° perc. +14° 0.31 mm 9.8 SE max 14.5 Scirocco 75 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +15.4° perc. +14.7° 0.13 mm 9.3 S max 12.6 Ostro 67 % 1014 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° prob. 52 % 4.3 SE max 4.7 Scirocco 86 % 1015 hPa 20 poche nuvole +11.5° perc. +11° prob. 24 % 3.6 ESE max 3.8 Scirocco 90 % 1016 hPa 23 nubi sparse +11.6° perc. +11.2° prob. 26 % 2.9 SE max 4 Scirocco 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:52

