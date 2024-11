Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi, specialmente nelle ore serali. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 22 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 66%. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, grazie alla mancanza di precipitazioni e alla buona visibilità.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 12°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità che potrà arrivare a 26 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio favorevole per passeggiate o attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8°C. Il cielo rimarrà sereno, ma l’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 79%. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 8 km/h. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Novembre a Piazza Armerina evidenziano una giornata caratterizzata da un clima fresco e sereno, con temperature che varieranno tra i 7°C e i 15°C. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le serate più fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate serene, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.1° perc. +9.4° prob. 10 % 5.9 ONO max 6.1 Maestrale 88 % 1016 hPa 5 cielo sereno +9.4° perc. +8.6° prob. 11 % 6.5 NO max 6.8 Maestrale 88 % 1016 hPa 8 cielo sereno +12.7° perc. +12° prob. 35 % 8.5 NO max 17.5 Maestrale 73 % 1017 hPa 11 cielo sereno +15.4° perc. +14.4° prob. 35 % 19.4 NO max 26 Maestrale 52 % 1016 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 19.1 NNO max 23.3 Maestrale 48 % 1016 hPa 17 cielo sereno +9.8° perc. +8.1° Assenti 12.3 N max 23.8 Tramontana 69 % 1018 hPa 20 cielo sereno +8.6° perc. +7.3° Assenti 8.3 NNO max 11.1 Maestrale 76 % 1020 hPa 23 cielo sereno +7.8° perc. +6.3° Assenti 8.8 NNO max 9.8 Maestrale 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:50

