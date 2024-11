Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e prevalentemente da ovest, contribuendo a mantenere un clima fresco ma piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C con un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa sarà al 100% fino alle prime ore del mattino, con una leggera brezza da ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,2°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,3 km/h e i 15,1 km/h, favorendo una sensazione di freschezza. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 55% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 15,6°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. I venti saranno leggeri, con velocità che scenderanno fino a 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, ma senza alcuna possibilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piazza Armerina nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del clima mite troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.6° perc. +10.1° prob. 2 % 5.3 O max 5.8 Ponente 92 % 1018 hPa 5 cielo coperto +10.1° perc. +9.5° Assenti 6 O max 6.4 Ponente 91 % 1019 hPa 8 cielo sereno +13.3° perc. +12.7° Assenti 6.8 O max 11 Ponente 77 % 1019 hPa 11 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 13.4 O max 18.4 Ponente 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +16.9° perc. +16.2° Assenti 15.3 OSO max 19.1 Libeccio 56 % 1016 hPa 17 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 8.7 SO max 12.7 Libeccio 84 % 1017 hPa 20 cielo sereno +11.3° perc. +10.8° prob. 4 % 4.5 OSO max 4.8 Libeccio 89 % 1017 hPa 23 cielo sereno +10.7° perc. +10.1° Assenti 3.7 O max 4.3 Ponente 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:50

