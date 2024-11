Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Piazza Armerina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 7°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 15°C nel corso del pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 9%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-ovest, con velocità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 11,7 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 7,1°C e i 7,5°C. Il cielo sarà completamente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 4 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 12,7°C entro le 09:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 67%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da ovest, con velocità che arriveranno fino a 10,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 53%, e i venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 9°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’87%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina indicano un mantenimento di condizioni di meteo stabile e sereno, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni di bel tempo potrebbero proseguire anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.7 NNO max 3.6 Maestrale 84 % 1026 hPa 5 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 4.1 NO max 4.9 Maestrale 86 % 1025 hPa 8 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 5.2 ONO max 7.3 Maestrale 74 % 1026 hPa 11 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 11.7 OSO max 12.2 Libeccio 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +15° perc. +14° Assenti 11.4 OSO max 12.2 Libeccio 55 % 1023 hPa 17 cielo sereno +10.2° perc. +9.4° Assenti 7.9 OSO max 10.3 Libeccio 83 % 1024 hPa 20 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° prob. 4 % 4.6 ONO max 5.2 Maestrale 87 % 1024 hPa 23 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° prob. 2 % 4.7 NO max 5.1 Maestrale 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:45

