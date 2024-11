Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,4°C nel corso della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 43 km/h nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno al 85% in serata, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili, con cielo sereno e una temperatura che scenderà fino a 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore attorno al 5%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%, garantendo un’atmosfera fresca e gradevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a salire fino a 18,2°C entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità crescente, raggiungendo i 26,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriscono un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa varierà, con momenti di sole alternati a nubi sparse. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 43 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto al 100% e temperature che scenderanno fino a 12°C. I venti si manterranno freschi, con velocità di circa 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 92%, creando un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Piazza Armerina mostrano una tendenza verso un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda i venti, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10° perc. +9.6° Assenti 8 O max 12.7 Ponente 96 % 1016 hPa 5 poche nuvole +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.2 OSO max 9.2 Libeccio 95 % 1015 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 13.4 O max 29.9 Ponente 84 % 1014 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 26.8 O max 40.1 Ponente 57 % 1012 hPa 14 poche nuvole +17° perc. +16.4° prob. 2 % 26.8 O max 38 Ponente 63 % 1010 hPa 17 poche nuvole +13.4° perc. +13° prob. 20 % 18.9 O max 42.5 Ponente 84 % 1011 hPa 20 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° prob. 2 % 16.7 O max 37.9 Ponente 89 % 1011 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 2 % 15.1 O max 36.4 Ponente 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:47

