Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Pietrasanta di Giovedì 21 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’intensificarsi del vento e la copertura nuvolosa costante influenzeranno la percezione del freddo.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 96% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,6 km/h e i 9,9 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 60%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 11,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, attorno al 30%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si registreranno precipitazioni. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 45%.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 16:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,4°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,5 km/h. Le precipitazioni diventeranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,36 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. La pioggia moderata si intensificherà, con picchi di forte pioggia attesi tra le 19:00 e le 21:00. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 15,3°C entro la fine della giornata. La velocità del vento potrà superare i 37 km/h, con raffiche che potrebbero toccare i 78,9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 91%, contribuendo a una sensazione di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo avverse di Giovedì, in particolare durante le ore serali, quando le precipitazioni e il vento forte potrebbero creare disagi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.3° perc. +6° Assenti 7.6 ENE max 9.3 Grecale 62 % 1006 hPa 5 cielo coperto +7° perc. +5.3° Assenti 9.1 ENE max 9.8 Grecale 60 % 1007 hPa 8 poche nuvole +8.3° perc. +7.3° Assenti 7.1 ENE max 8.6 Grecale 53 % 1009 hPa 11 poche nuvole +11.3° perc. +9.7° Assenti 6.8 SE max 8.7 Scirocco 45 % 1007 hPa 14 cielo coperto +11° perc. +9.6° Assenti 10.4 SE max 15.1 Scirocco 56 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.9 mm 23.5 OSO max 46.9 Libeccio 83 % 1002 hPa 20 pioggia moderata +14.3° perc. +14.1° 2.78 mm 37.9 SO max 68.5 Libeccio 92 % 997 hPa 23 pioggia moderata +15.3° perc. +15.2° 1.68 mm 44.8 OSO max 78.9 Libeccio 91 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:46

