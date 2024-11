Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre

Durante la notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura si attesterà intorno ai +10,8°C, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 10,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1031 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 100%. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +11,5°C alle 07:00 e i +13,4°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 6,4 km/h e 8 km/h, mantenendosi sempre da Est. L’umidità si attesterà attorno al 74%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 5,4 km/h e 7,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +13,2°C. La velocità del vento si attesterà tra 6,1 km/h e 7,6 km/h, sempre da Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e non si registreranno precipitazioni.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,5°C, con una temperatura percepita di +13°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 04:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,11 mm. Le temperature si alzeranno fino a +14,3°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 6,1 km/h e 9 km/h, mantenendosi sempre da Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 91%.

Nel pomeriggio, le piogge moderate continueranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,47 mm alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +14,2°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h, con umidità che si attesterà attorno al 95%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +13,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 6,9 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 91%. Si prevedono piogge leggere con accumuli di 0,15 mm.

Mercoledì 27 Novembre

Durante la notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,8°C, con una temperatura percepita di +13,6°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si alzeranno fino a +14,6°C alle 10:00. La velocità del vento sarà molto bassa, oscillando tra 2,8 km/h e 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con accumuli di 0,11 mm alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +15,1°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai +12,9°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h, con umidità che si attesterà attorno all’87%. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

La notte di Giovedì 28 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una temperatura percepita di +11,5°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si alzeranno fino a +12,8°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 2,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 81%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +13,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 79%. Non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai +12,5°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h, con umidità che si attesterà attorno all’86%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Pietrasanta si caratterizzeranno per un clima prevalentemente coperto con temperature miti e un aumento delle precipitazioni, specialmente Martedì. Si consiglia di prepararsi per eventuali piogge, soprattutto nella giornata di Martedì, mentre Giovedì offrirà condizioni più stabili con cieli parzialmente nuvolosi.

