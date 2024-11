Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Pietrasanta si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà circa 14,4°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro di una giornata tipicamente autunnale.

Durante la notte, si osserverà un cielo inizialmente poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno intorno a 11,5°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 79%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto e le piogge inizieranno a manifestarsi. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo circa 13,5°C entro le ore centrali della mattina. L’intensità delle precipitazioni sarà moderata, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,03 mm. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 90%.

Il pomeriggio porterà con sé condizioni di pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C. Le precipitazioni, sebbene più leggere rispetto alla mattina, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,8 mm. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da Sud – Sud Ovest, mantenendo una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91%, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,5 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, favorendo un ritorno a condizioni più stabili. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno comunque tenere in considerazione le condizioni meteo di questo fine settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 17 % 2.6 ESE max 4.2 Scirocco 81 % 1019 hPa 5 pioggia leggera +12.5° perc. +12.1° 0.16 mm 1.7 S max 5.9 Ostro 89 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +13.3° perc. +13.1° 0.45 mm 5.2 SO max 9 Libeccio 93 % 1017 hPa 11 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 2.05 mm 12.9 SSO max 20.6 Libeccio 92 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.85 mm 9.9 SSO max 15.7 Libeccio 94 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.47 mm 9.5 S max 15.8 Ostro 92 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.48 mm 5.6 S max 12.3 Ostro 91 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.54 mm 6.1 SSO max 11.4 Libeccio 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:49

