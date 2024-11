Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre si presenterà con un cielo sereno durante la notte, con una temperatura di circa +12,2°C e umidità all’82%. Al mattino, il clima rimarrà fresco con +11°C e una leggera brezza. Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse e una temperatura di +14,7°C, con una probabilità di precipitazioni del 36%. La serata porterà piogge leggere e una temperatura di +13,5°C. Venerdì 29 Novembre inizierà con piogge e temperature intorno a +13,8°C, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento con +15,4°C. Sabato 30 Novembre sarà sereno e fresco, con temperature che raggiungeranno +12,7°C.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +12,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 82%. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Nord Est, creando una leggera brezza. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 10% e l’umidità si manterrà attorno all’81%. La velocità del vento sarà di 6 km/h, sempre da Est-Nord Est, favorendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura che raggiungerà i +14,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 69%, con una probabilità di precipitazioni del 36%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,3 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante la presenza di nuvole.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, si prevedono piogge leggere con una temperatura di +13,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 58% e l’umidità salirà all’87%. La velocità del vento aumenterà a 4,8 km/h da Sud Ovest, con piogge che porteranno a 0,1 mm di accumulo. Le condizioni di umidità e pioggia potrebbero rendere la serata meno invitante per attività all’aperto.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il tempo sarà caratterizzato da piogge leggere con una temperatura di +13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e l’umidità raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h da Sud-Sud Ovest, con una leggera brezza che accompagnerà le precipitazioni.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +12,6°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, al 94%, e l’umidità si manterrà attorno all’83%. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede una diminuzione della nuvolosità con poche nuvole e una temperatura di +15,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 11%, favorendo un clima più sereno. La velocità del vento sarà di 5 km/h, rendendo il pomeriggio più gradevole per attività all’aperto.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +11,2°C. L’umidità scenderà al 77% e la velocità del vento sarà di 8,7 km/h. Le condizioni generali saranno favorevoli per una passeggiata serale, con un clima fresco e piacevole.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si preannuncia serena con una temperatura di +9°C. La copertura nuvolosa sarà al 1%, garantendo un cielo limpido. L’umidità si attesterà al 66% e la velocità del vento sarà di 8,1 km/h da Nord Est, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, a partire dalle 08:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà a +9°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente e l’umidità scenderà al 69%. La velocità del vento sarà di 7,1 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si continuerà a godere di un cielo sereno con una temperatura di +12,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 4%, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h, mantenendo condizioni di calma.

Infine, nella sera, a partire dalle 20:00, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura di +7,8°C. L’umidità si attesterà al 67% e la velocità del vento sarà di 9,3 km/h. Le condizioni generali saranno perfette per una serata tranquilla all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Pietrasanta si preannuncia variabile, con un Giovedì caratterizzato da piogge nel tardo pomeriggio e serata, seguito da un Venerdì che inizierà con pioggia ma si concluderà con schiarite. Sabato offrirà un clima sereno e fresco, ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta troveranno sicuramente momenti favorevoli per godere della bellezza del territorio.

