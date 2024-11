Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,8°C e un’umidità del 76%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h, rendendo l’aria particolarmente gradevole. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. La brezza leggera proveniente da sud-est contribuirà a mantenere un clima piacevole, con umidità che si attesterà intorno al 54%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10,6°C. Anche in questo frangente, il vento rimarrà leggero, rendendo la serata tranquilla e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Pioltello si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero abbassamento delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Sarà quindi opportuno approfittare di questa giornata per godere di attività all’aperto, prima che l’autunno si faccia sentire con maggiore intensità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° Assenti 2.6 O max 2.8 Ponente 76 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +9.3° Assenti 2.3 SO max 2.5 Libeccio 76 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 1.1 SO max 1.3 Libeccio 78 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.2 SSE max 1.7 Scirocco 59 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 3 SE max 3.3 Scirocco 54 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 5 SE max 6.6 Scirocco 68 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 5.9 E max 8.6 Levante 74 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.9° perc. +10° Assenti 5.7 ENE max 8.7 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:54

