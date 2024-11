Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Pioltello si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto al mattino, che si aprirà a nubi sparse nel pomeriggio e nella sera. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 48% e il 74%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 73%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno tra i 9°C e i 12°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo l’umidità attorno al 66%. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 12°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 49%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 8°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, e il vento continuerà a essere debole, con direzione variabile. Le condizioni rimarranno tranquille, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da un clima nuvoloso, con temperature miti e senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare soddisfazione nei giorni a venire, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +8.2° prob. 3 % 7.1 E max 14.8 Levante 73 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° prob. 7 % 4.5 ENE max 8.9 Grecale 73 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.1 SE max 7.4 Scirocco 69 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +10.2° Assenti 3.1 ENE max 9.2 Grecale 56 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.2° perc. +10.7° Assenti 5.7 SE max 6.3 Scirocco 48 % 1024 hPa 16 nubi sparse +10.5° perc. +9.1° Assenti 6.7 S max 9.3 Ostro 57 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 0.5 ESE max 2.6 Scirocco 61 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.5 O max 3.9 Ponente 63 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:52

