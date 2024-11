Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, le nuvole domineranno il panorama, ma verso la sera si assisterà a un parziale miglioramento con la comparsa di poche nuvole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 10,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 53%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 79%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 2,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 9,8°C a 14,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 91% alle 06:00, per poi stabilizzarsi attorno al 60% entro le 11:00. L’umidità si manterrà sopra il 61%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 0,6 km/h e 2,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 68%, con un vento leggero che soffierà da sud-est a una velocità di circa 4 km/h.

Infine, nella sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34%, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 1,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Giovedì. Si prevede un parziale miglioramento nel fine settimana, con la possibilità di schiarite e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Pioltello

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.7° perc. +9.9° Assenti 2.1 E max 2.1 Levante 80 % 1030 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° Assenti 1 SSE max 1.1 Scirocco 81 % 1030 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 0.9 SSE max 1.3 Scirocco 81 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.9° Assenti 2.2 SSE max 1.3 Scirocco 65 % 1031 hPa 13 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° Assenti 4 SSE max 2.8 Scirocco 58 % 1030 hPa 16 cielo coperto +13.3° perc. +12.4° Assenti 4.2 S max 5 Ostro 68 % 1029 hPa 19 poche nuvole +11.8° perc. +11° Assenti 1.7 SE max 1.9 Scirocco 75 % 1030 hPa 22 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 0.3 S max 1.2 Ostro 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:58

