Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Pioltello si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 11,6°C a un massimo di 16°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,1°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’87%, e non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra 1,9 km/h e 3,8 km/h. Non si prevedono piogge, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 16°C alle 14:00, per poi scendere leggermente. L’umidità continuerà a diminuire, e i venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,7 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà elevata, e i venti continueranno a spirare da est, mantenendo una leggera brezza. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1030 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 3.7 E max 3.6 Levante 86 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 2.1 E max 2.1 Levante 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 1.9 E max 2.2 Levante 85 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 3 SSE max 2.3 Scirocco 71 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 4.6 SE max 4.6 Scirocco 62 % 1028 hPa 16 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.9 SE max 6.7 Scirocco 71 % 1028 hPa 19 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 4.1 E max 5.6 Levante 78 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° Assenti 3.7 E max 3.8 Levante 81 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.