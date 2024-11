Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Le condizioni di vento saranno piuttosto intense, con raffiche che potrebbero raggiungere i 50 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord Est con una velocità di circa 8,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,8°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 19 km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 26,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 56%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La temperatura massima si attesterà intorno ai +16°C alle 15:00, con un cielo sempre coperto. Il vento si farà sentire con intensità, raggiungendo i 32,1 km/h e raffiche fino a 40,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 62%.

La sera porterà un ulteriore incremento delle temperature, con valori che toccheranno i +18,3°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto e il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che potranno arrivare a 47,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 997 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori simili. La presenza di vento forte potrebbe rendere la sensazione di freddo più accentuata, specialmente nelle ore serali. Pertanto, si consiglia di prepararsi a condizioni meteo fresche e ventose anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.9° perc. +10.6° Assenti 10.7 NE max 19.6 Grecale 55 % 1005 hPa 5 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 5.4 NO max 19 Maestrale 57 % 1006 hPa 8 cielo coperto +12.1° perc. +10.9° Assenti 12.8 NNO max 20.5 Maestrale 59 % 1008 hPa 11 cielo coperto +13.6° perc. +12.5° Assenti 19 ONO max 26.9 Maestrale 56 % 1008 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +14.8° Assenti 35 SO max 42.2 Libeccio 55 % 1005 hPa 17 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 42.6 S max 41.3 Ostro 62 % 1003 hPa 20 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 14 % 47.5 SSO max 50.7 Libeccio 66 % 999 hPa 23 cielo coperto +18.3° perc. +18° prob. 31 % 40.5 SSO max 48.7 Libeccio 71 % 997 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:48

