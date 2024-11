Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. La temperatura massima raggiungerà i 15,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 13°C durante le ore notturne. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 58% della notte fino a picchi del 100% nelle ore serali. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Sud-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 34,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 13,5°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 69%. La velocità del vento sarà di circa 22,4 km/h, creando una leggera brezza vivace.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 14,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 76%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Est con intensità di circa 27,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore incremento della temperatura, che toccherà i 15,4°C. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 91%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che si manterranno sui 27,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che salirà fino all’82%. I venti, sempre da Sud-Est, si presenteranno con una velocità di circa 24,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica potrebbe migliorare solo nei giorni successivi, con la possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° prob. 7 % 24.1 SE max 27.8 Scirocco 71 % 1030 hPa 5 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 20 SE max 22.6 Scirocco 70 % 1029 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° prob. 4 % 23.1 SE max 26.4 Scirocco 72 % 1028 hPa 11 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° prob. 12 % 27.6 SE max 34.1 Scirocco 74 % 1027 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 27.2 SE max 30 Scirocco 75 % 1024 hPa 17 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 28.1 SE max 29.7 Scirocco 80 % 1024 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 12 % 24.1 SE max 27.9 Scirocco 82 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 23.3 ESE max 30.2 Scirocco 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:45

