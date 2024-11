Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Piombino indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattinata. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,1°C, con una percezione termica leggermente inferiore a +17,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 45,4 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 75,5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 997 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto fino alle prime ore, con temperature che scenderanno a +16°C alle 07:00. Con il passare delle ore, si passerà a nubi sparse, con una temperatura che si manterrà attorno ai +15,2°C. Il vento si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque fresco, con velocità che varieranno tra i 35 km/h e i 55 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1003 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di +15,8°C alle 12:00, per poi scendere leggermente a +14,6°C alle 17:00. Il vento si presenterà come una brezza leggera, con intensità che varierà tra i 21 km/h e i 31 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 34% e il 41%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +12,4°C a mezzanotte. Il vento sarà più calmo, con velocità che si attesteranno intorno ai 14,5 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 37%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, con un aumento della pressione atmosferica. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.4° perc. +18° prob. 25 % 46.4 OSO max 80.3 Libeccio 65 % 996 hPa 5 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° prob. 22 % 47.1 OSO max 70.1 Libeccio 58 % 997 hPa 8 cielo coperto +15.4° perc. +14.4° prob. 3 % 55.5 ONO max 60.1 Maestrale 52 % 1001 hPa 11 nubi sparse +15.6° perc. +14.2° Assenti 32.5 NO max 35 Maestrale 38 % 1003 hPa 14 cielo sereno +15.4° perc. +13.9° Assenti 28.5 NO max 25.8 Maestrale 35 % 1006 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +13.2° Assenti 21.9 ONO max 18.4 Maestrale 41 % 1009 hPa 20 poche nuvole +13.2° perc. +11.7° prob. 8 % 13.8 N max 15.2 Tramontana 44 % 1012 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +10.6° Assenti 14.5 NNE max 18.6 Grecale 37 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:47

