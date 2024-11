Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. I dati meteo suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori relativamente miti, ma il vento forte e le raffiche burrascose potrebbero rendere la percezione termica più fredda. La copertura nuvolosa sarà elevata, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto durante gran parte della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +18,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 44,6 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 74,4 km/h, creando condizioni di burrasca. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che scenderà leggermente a +18,4°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità di circa 48,8 km/h e raffiche che potranno arrivare a 83,3 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con una copertura nuvolosa al 86%. L’umidità si attesterà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento della temperatura, che raggiungerà i +17,3°C. Il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,12 mm. La velocità del vento aumenterà, toccando i 60,6 km/h, con raffiche che potranno superare i 78,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +15,3°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità di circa 71 km/h e raffiche che potranno arrivare a 71,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Piombino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della nuvolosità e un abbassamento della velocità del vento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Mercoledì, poiché il vento forte e le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° prob. 3 % 50.4 OSO max 81.7 Libeccio 63 % 1004 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 8 % 46.8 OSO max 81.1 Libeccio 66 % 1002 hPa 8 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 27 % 46 OSO max 76.8 Libeccio 70 % 1002 hPa 11 pioggia leggera +18.8° perc. +18.5° 0.16 mm 35.8 OSO max 64.8 Libeccio 68 % 999 hPa 14 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° prob. 7 % 60.6 O max 78.6 Ponente 61 % 998 hPa 17 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 1 % 76.1 ONO max 79 Maestrale 65 % 999 hPa 20 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° prob. 6 % 71 ONO max 71.6 Maestrale 65 % 1001 hPa 23 cielo coperto +15.5° perc. +14.6° prob. 3 % 58.6 ONO max 59.9 Maestrale 57 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.