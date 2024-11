Previsioni Meteo Pisa: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Pisa si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco di 91% intorno alle 02:00. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle 11:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,7 km/h e i 8,8 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 60-70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 33%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla e piacevole. Questo sarà il momento ideale per godere di attività all’aperto.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,8°C. La visibilità sarà ottima, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un pomeriggio e una sera sereni e piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per approfittare di queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 7.3 ENE max 7.4 Grecale 77 % 1024 hPa 5 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 8.3 ENE max 8.4 Grecale 69 % 1024 hPa 8 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 8 E max 9.9 Levante 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 7.1 E max 8.7 Levante 63 % 1025 hPa 14 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 2.7 NE max 5 Grecale 61 % 1023 hPa 17 poche nuvole +16° perc. +15.6° Assenti 5.3 N max 5.6 Tramontana 73 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 4.9 NE max 5.4 Grecale 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 7.4 E max 7.5 Levante 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:02

