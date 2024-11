Previsioni Meteo Pisa: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 8°C e una massima che raggiungerà i 14°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h, favorendo una sensazione di benessere climatico.

Nella notte, le condizioni meteo a Pisa saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 65%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con intensità di brezza leggera.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto fino alle prime ore del giorno, con temperature che si alzeranno progressivamente, raggiungendo circa 10°C entro le 08:00. L’umidità inizierà a scendere, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente, segnalando un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 09:00, si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con un aumento della temperatura fino a 12°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 14°C intorno alle 13:00. Le condizioni di bel tempo si manterranno stabili, con un’umidità che si attesterà attorno al 49% e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La visibilità sarà ottima, rendendo ideale il pomeriggio per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 63%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1022 hPa, segno di un consolidamento delle condizioni di bel tempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che varieranno tra i 7°C e i 15°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’ottima visibilità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.4° perc. +6.6° Assenti 10.5 E max 13.9 Levante 65 % 1019 hPa 5 cielo coperto +9° perc. +7.7° Assenti 9 ENE max 11.7 Grecale 68 % 1019 hPa 8 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° Assenti 7.4 NE max 12.5 Grecale 69 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +12.4° Assenti 7 ENE max 11.2 Grecale 55 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13.7° perc. +12.5° Assenti 6.5 ESE max 11.2 Scirocco 53 % 1019 hPa 17 cielo sereno +9.7° perc. +8.2° Assenti 10.1 ENE max 12.8 Grecale 64 % 1020 hPa 20 cielo sereno +7.9° perc. +6.4° Assenti 8.8 ENE max 10.2 Grecale 65 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +6° Assenti 7 E max 6.9 Levante 63 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.