Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Nella notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 6,9°C, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 10,9°C. Tuttavia, sarà nel pomeriggio che si assisterà a un cambiamento sostanziale, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno fino a diventare moderate. La sera porterà con sé una continuazione delle precipitazioni, accompagnate da un aumento della velocità del vento.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 6,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 84%, con una leggera brezza proveniente da est. La temperatura percepita sarà di circa 4,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 68%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno tra 5,8°C e 10,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%. La brezza continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 12 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di cielo coperto e l’inizio delle precipitazioni. Le temperature raggiungeranno un massimo di 12°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,7 km/h. Le precipitazioni inizieranno come pioggia leggera e aumenteranno in intensità, con una probabilità di pioggia del 13%.

Con l’arrivo della sera, le precipitazioni diventeranno più intense, con pioggia moderata che si registrerà fino a tarda notte. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 54,4 km/h. L’umidità salirà fino all’81%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento delle precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima umido e le nuvole continueranno a dominare il panorama meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.3° perc. +3.8° Assenti 12.2 E max 15.7 Levante 75 % 1006 hPa 5 nubi sparse +6° perc. +3.4° Assenti 12.2 E max 14.5 Levante 80 % 1007 hPa 8 nubi sparse +7.3° perc. +5.1° Assenti 11.4 E max 14.7 Levante 75 % 1009 hPa 11 nubi sparse +10.5° perc. +9.1° Assenti 11 E max 11.9 Levante 59 % 1008 hPa 14 cielo coperto +11.3° perc. +10.1° Assenti 5.7 ESE max 16.8 Scirocco 63 % 1004 hPa 17 pioggia leggera +12.8° perc. +12° 0.24 mm 32.8 OSO max 52.3 Libeccio 70 % 1001 hPa 20 pioggia moderata +13.9° perc. +13.4° 2.3 mm 30.9 SSO max 57.6 Libeccio 79 % 997 hPa 23 pioggia moderata +16.1° perc. +15.9° 1.02 mm 54.4 SO max 87.4 Libeccio 81 % 994 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:46

